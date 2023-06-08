تطبيق يحتوي على المعلومات القاعدية للحجاج لحمايتهم من التيهان

أكد مساعد رئيس المركز المكلف بالاستقبال والبرمجة والإسكان والترحيل، يوسف بارود. أنّ البعثة الجزائرية للحج تحرص على حماية الحجاج الميامين من الضياع والتيهان. بعد خروجهم من الفندق وعودتهم من الحرم المكي.

وأوضح المتحدث أن هذه العملية تتم من خلال تثبيت فرق الحماية المدنية عبر المناطق الثلاث بمكة المكرمة. وتزويدها وأعضاء البعثة الآخرين بتطبيق يتم تحميله في هواتفهم. يحتوي على المعلومات القاعدية للحجيج قد تساعدهم على متابعة تحركاتهم.

يشار إلى أن عدد الحجاج الميامين قدر بـ 42 ألفاً و300 حاج يؤطرهم 16 مكتب للخدمة الميدانية. (8 مكاتب تابعة للوكالات السياحية و8 أخرى تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة). حيث يؤطر كل مكتب قرابة 2700 حاج.

كما تتواصل الرحلات إلى غاية 26 جوان الجاري تاريخ وصول جميع الحجاج الى البقاع المقدسة.