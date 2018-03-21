كشفت آخر الاحصائيات أنّ معظم حوادث المرور سببها استعمال الهاتف النقال خلال السياقة.

الأمر الذي دفع سيدعلي إلى استحداث تطبيق ذكي للتقليل من هذه الحوادث التي حصدت العديد من الأرواح.

وابتكر سيد علي، تطبيق ذكي بتكنولوجيات عالية يهدف إلى الكف عن استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.

وقال سيدعلي، أنّ فكرة اختراع تطبيق من أجل الإستغناء عن استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة جاءته

لأن كل الأشخاص يستعملون الهاتف النقال أتناء السياقة.

وأضاف سيدعلي، أن هذا التطبيق يشتغل مباشرة بعد انطلاق السيارة.

إضافة إلى ذلك يعمل التطبيق على جمع النقاط التي تحول لهدايا محفزة كنتيجة لعدم استعمال الهاتف النقال.