تطرقا الى الوضع في غزة.. قوجيل يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

استقبل رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس العموم الكندي, غريغ فورغس, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان المجلس، أن اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الأمة بحضور وفد عن المجلس والوفد المرافق لرئيس مجلس العموم الكندي, شكل سانحة لاستعراض واقع وآفاق علاقات الصداقة التي تربط الجزائر وكندا.

وسبل تفعليها عبر تكثيف التبادلات والزيارات وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق, لاسيما في الجانب البرلماني.

وبالمناسبة, أكد صالح قوجيل أن الجزائر وكندا تجمعهما علاقات طيبة تؤطرها مشاورات سياسية منتظمة.

وهي تستحق ترقيتها إلى مستويات أعلى في ظل توفر آليات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفرص واعدة للشراكة النوعية, يتيحها المناخ المحفز للاستثمار والداعم للأعمال وخلق الثروة في الجزائر الجديدة, التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

كما دعا إلى استغلال كافة مقومات التقارب بين الجزائر وكندا ومنها وجود جالية جزائرية في مختلف المقاطعات الكندية تتشكل من الكفاءات والنخب الفكرية والعلمية والمهنية.

مؤكدا أنها رافد هام من شأنه المساهمة في دعم العلاقات الجزائرية-الكندية والتأثير إيجابا على حركية التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة.

رئيس مجلس العموم الكندي يستعرض أهم محطات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين

ومن جهته, أعرب رئيس مجلس العموم الكندي عن سروره بزيارته الأولى إلى الجزائر التي يكن لها ولتاريخها العريق “تقديرا خاصا”.

كما استعرض أهم محطات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين كندا والجزائر في إطار آليات فعالة للحوار والتبادل والتنسيق, وذلك بمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على التنمية المستدامة في البلدين.

وعبر أيضا عبر عن احترامه للجالية الجزائرية المقيمة بكندا, مؤكدا دور التنوع الثقافي في التقارب بين الشعوب وتعزيز السلم وبناء جسور من التفاهم والحوار.

وفي إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك, أكد رئيس مجلس الأمة على احترام الجزائر لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

مذكرا بأن الجزائر متمسكة بمبدأ عدم الانحياز ضمن سياق عالمي مضطرب أثبت صلاحية المبادئ والأهداف المؤسسة لحركة عدم الانحياز, وتدعو إلى دور جديد لهذه الحركة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.

كما تطرق الطرفان إلى الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والكارثة الإنسانية التي تحدث على مرأى من العالم بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.