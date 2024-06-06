تطرقا الى رفع مستوى التعاون وتوسيعه.. بوغالي يستقبل السفير الإيطالي بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، بمقر المجلس، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر، ألبرتو كوتيلو.

وفي مستهل اللقاء ، أثنى رئيس المجلس على العلاقات المتميزة بين البلدين، وأشاد بالقفزة النوعية التي شهدتها في السنوات الأخيرة ترجمة للإرادة السياسية القوية التي جسدها تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين سنتي 2021 و2022، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا للجزائر سنة 2023.

وأكد بوغالي بأن هذه العلاقات تتطلب رفع مستوى التعاون وتوسيعه ليشمل مزيدا من المجالات الاقتصادية، الثقافية، الأكاديمية والعلمية للوصول إلى علاقات استراتيجية حقيقية تكون نموذجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين دول البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الصعيد البرلماني، نوه بوغالي بالمنحى التصاعدي للتعاون القائم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب الإيطالي، وعبر عن أمله في تقويته عن طريق تبادل الزيارات والخبرات والتشاور بين مجموعتي الصداقة.

وفي سياق آخر، أشاد رئيس المجلس بـ”مخطط ماتي” الإيطالي، والذي يهدف إلى تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية، وأكد استعداد الجزائر للتعاون عن طريق مقاربتها الشاملة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القارة الإفريقية ومنها دول الساحل، وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.

وعلى صعيد آخر، استعرض بوغالي مبادئ السياسية الخارجية الجزائرية، مذكرا بمساندتها جميع القضايا العادلة في العالم لا سيما القضية الفلسطينية، وحيا، في هذا الإطار، جميع أحرار العالم الذين ينادون بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته واسترجاع حقوقه الشرعية، كما أكد، من جهة أخرى، موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون تدخل أو ضغط خارجي.

السفير الإيطالي بالجزائر : نحيي الدور الذي تلعبه الجزائر بحكم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن

وبدوره، أشاد السفير بقوة وعراقة العلاقات التي تجمع البلدين، معتبرا الجزائر شريكا مهما على المستويات السياسية، الاقتصادية، الأمنية والطاقوية، وأكد ضرورة تعزيز هذه العلاقات في كل المجالات وتكثيف الحوار والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سعادة السفير بأهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ومساهمتها الفعالة في تنمية وتطوير بلدان القارة، وعبر عن رغبة إيطاليا في العمل سويا مع الجزائر في هذا الإطار ووضع خبراتها وتجاربها في خدمة إفريقيا.

وفي المجال البرلماني، أشار سعادة السفير إلى أن البرلمان الإيطالي يعطي أهمية كبرى للتعاون مع برلمانات الدول الصديقة ومنها الجزائر، من خلال تعزيز قنوات الحوار وتبادل الزيارات، مؤكدا استعداده للعمل على تطوير هذه العلاقات.

وعلى الصعيد الدولي، حيا السفير الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر بحكم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي واستعرض، بالمناسبة، مواقف بلاده من عدد من القضايا الراهنة على غرار الوضع في فلسطين والصحراء الغربية.