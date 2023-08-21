تطرقا لمواضيع هامة.. بوغالي يتحادث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

أُستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أجرى الطرفان محادثات معمقة تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة.

وأبرز بوغالي خلال المحادثات، الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون البرلماني موضحا دورها الهام في خدمة التوجهات الاقتصادية للبلدين.

وذكر في هذا المقام، بحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، على تنويع الشراكات وخلق مناخ محفز للأعمال. لاسيما بعد دخول قانون الجديد للاستثمار حيز العمل. وذلك من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام ومستقل عن عوائد المحروقات.

كما تطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا الراهنة، وأتاح ذلك الفرصة لبوغالي كي يذكر بضرورة تفعيل الحضور الدولي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. بما يمكنه من فرض وجوده وإسماع صوت الدول الأعضاء فيه. والدفاع بشكل ملموس وحاسم عن قضايا الأمة والتصدي لأي محاولات استفزاز تطال مقدساتها.

وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بحرص الجزائر على حل الأزمات في إطار مقاربة سلمية تنبذ العنف والتدخلات الخارجية.

كما جدد حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة وحشد الدعم لنصرتها كما هو الحال بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.

من جانبه، أثنى قاليباف على دور هذه الزيارة في إرساء أسس إضافية للتعاون الثنائي. مستعرضا الجوانب المختلفة لهذا التعاون والآفاق المزدهرة المرجو أن يبلغها.

كما تطرق رئيس مجلس الشورى إلى “أهمية التنسيق بين البلدين داخل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

واقترح في هذا الشأن عقد لقاء افتراضي بين دول الأعضاء في الاتحاد للنظر في كيفية الرد بشكل مناسب على الإساءة لمقدسات المسلمين التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الأيام الأخيرة.

وعقب هذا اللقاء، عقد رئيسا المجلسين لقاء مع الصحافة المحلية أكدا فيها مضمون المحادثات ومواقفهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.