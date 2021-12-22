تطرّق لنهائي السوبر.. مدوار يكشف موعد نهاية الموسم الكروي

ردّ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار على استفسارات موعد تنشيط مباراة نهائي كأس السوبر ونهاية الموسم الكروي الجاري.

وسيواجه شباب بلوزداد حامل اللقب أمام المنافس شبيبة القبائل الذي توّج بلقب كأس الرابطة.

وعن الإجراء الجديد الذي سيقوم به بعد أن تم تجديد عهدته، قال “كأس السوبر، سأطرحه خلال المكتب الفيديرالي المقبل”. “يجب التخلص من هذا الأمر لأنّه لدينا متسع من الوقت”. “عكس الوقت السابق بعدما كانت عدد من الأندية تشارك في المنافسات الإفريقية”. وأضاف “سنحدّده وسنعلن رسميا عن الموعد”.

كما كشف مدوار عن موعد نهاية البطولة “نهاية البطولة شهر جوان، وبرنامج البطولة محضّر من قبل، ويسير كما نستطيع”.

طالع أيضا:

كما رفضت لجنة الترشيحات لانتخابات الرابطة المحترفة لكرة القدم ملف الرئيس الأسبق لفريق وفاق سطيف عز الدين أعراب. وهذا بسبب عدم اكتمال الملف.

في حين أصبح عبد الكريم مدوار المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة بعد رفض ملف عز الدين أعراب بانتظار قرار لجنة الطعون.

وأكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أنه مطالب بالتريث قبل إعلان ترشحه لعهدة جديدة من عدمه.

كما قال مدوار، “قبل أن أعلن عن ترشحي من عدمه.. “لازم نحسبلها مليح”، أنا لست دخيلا على عالم كرة القدم”. وتابع “لأنني بدأت مسيرتي كلاعب وكنت في المنتخب الوطني لصنف الأشبال، كما بدأت مسيرتي كرئيس نادي بقعة سحنون”. وهذا “من 1993 إلى 1997 في القسم الشرفي،ورئيس نادي جمعية الشلف سنة 1997، لذلك أنا أعرف كرة القدم كما ينبغي”.

وأضاف مدوار “لا أتقدم للترشح هكذا فقط في تصريح إرتجالي، إذا كانت عندي حظوظ للنجاح سأتقدم”. وتابع “وجودي كرئيس للرابطة هو منصب تطوعي، لكنني لم أسلم من المنتقدين، اليوم نحن نعيش بعالم التواصل الاجتماعي ونشاهد الانتقادات”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb