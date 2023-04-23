قناة النهار تطهير التعريفات الجمركية قطع الطريق أمام الغش وتضخيم الفواتير بقلم قناة النهار نشر في 23 أفريل 2023 - 16:38 اقتصاد شارك غرِّد أرسل 75 0 تطهير التعريفات الجمركية قطع الطريق أمام الغش وتضخيم الفواتير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G75rJ اقرأ أيضا رجال صدقوا : قائد المسلمين وفاتح أولى القبلتين صلاح الدين الأيوبي قناة النهار 19 أفريل جمعية "أضواء رايتس" تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة قناة النهار 12 أفريل تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع قناة النهار 05 أفريل ضحكة ولعبة / "حاجة تاكل قلبها حتّى تموت"🤣🤣إكتشف اللغز قناة النهار 16 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / ميني ساندويتش فارسي🥰🥰فلان بالتمر قناة النهار 16 أفريل إشراق بريتال تكشف عن الأشخاص الذين ساعدوها في بنت البلاد قناة النهار 17 أفريل شاهد.. مناصر شباب بلوزداد يصنع الحدث في المدرجات قلبها بـ "الشطيح" قناة النهار 22 أفريل أمين بومدين: رمضان زمان كانوا يبثو المسلسلات الدينية بكثلة والآن رجعوا البرامج الفكاهية قناة النهار 15 أفريل نوال زعتر: "إختاروني من بين ألاف البنات لدور "نفيسة" في "ريح الجنوب" قناة النهار 14 أفريل فرقة "djmawi africa" يكشفون عن أفضل حفلاتهم عبر العديد من دول العالم قناة النهار 08 أفريل