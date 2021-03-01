تطورات إيجابية لوضعية بن ناصر الصحية

تلقى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أخبارا سارة من الطاقم الطبي لنادي إسي ميلان، بخصوص الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وكشفت جريدة “كورييري ديلو سبورت”، بأن متوسط الميدان، تعافى نسبيا من مُشكلته على مُستوى الفخذ الأيمن.

وتوقع ذات المصدر، عودة اليساري، بداية من الجولة القادمة من الكالتشيو التي يستقبل فيها الروسونيري، نظيرهم أودينيزي.

ويُعاني مُحارب الصحراء، من شبح الإصابات، منذ نهاية العام الماضي، ليترك فراغا رهيبا في صفوف الشياطين الحمر.

يُذكر بأن المدرب ستيفانو بيولي، كان قد أكد سابقا، بأنه ينتظر عودة الجزائري على أحر من الجمر نظرا لأهميته في الفريق.