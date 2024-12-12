تطورات الأوضاع في سوريا.. عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الأردني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.

كما تبادل سبل وآفاق العمل من أجل مساندة الأشقاء السوريين في لمّ الشمل والحفاظ على وحدة بلدهم وسلامة أراضيه. وكذا وضع حدّ لاعتداءات الكيان الصهيوني الانتهازية السافرة على سيادته.