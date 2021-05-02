تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

تحدث الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا.

وقال أديب في برنامجه “الحكاية”: “هناك قلق شديد على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم”.

وأضاف الإعلامي: “آخر الأخبار اللي عندنا أن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس الكورونا”.

موضحا إن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من فيروس كورونا.

وختم عمرو أديب: “نرجو الدعاء لهما بالشفاء، نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز وأسعدونا كتير”.

وكان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن إصابة الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.

كما أصيبت كل من إيمي ودنيا سمير غانم بفيروس كورونا.