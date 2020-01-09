تطورات جديدة بقضية الهاشم واستدعاء نانسي عجرم للتحقيق!

تتطور الأحداث في قضية الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمتعلقة بقتله لمقتحم منزلهم فجر الأحد الماضي.

وأصدرت القاضية بجبل لبنان، غادة عون، قرارات جديدة بخصوص التحقيقات في القضية، وذلك بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

لتقرر القاضية التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال بمنزل المدعي عليه.

وسحب جميع الكاميرات الموجودة في المنزل، والتي توضع مكان حصول الجريمة بالتحديد.

والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، زوجة المدعي عليه، والإستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص، وعرضها على طبيب شرعي.

والكشف على منزل المدعي عليه، وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

واستدعاء زوجة القتيل السوري الجنسية، وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.