تطورات جديدة بقضية مقتل شاب بمنزلها.. إستدعاء نانسي عجرم للتحقيق!

تم استدعاء النجمة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق، اليوم الثلاثاء، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.وأثار خبر استدعاء نانسي عجرم للتحقيق في القضية، ضجة كبيرة لدى جمهور الفنانة.

وحسب ما نقله موقع “الفن”، من المحامي أشرف الموسوي، فإن إستدعاء المدعى عليه طبيب الأسنان فادي الهاشم وزوجته نانسي أتى في سياق طبيعي لمسار الدعوى.وأكد المحامي، إن هناك لغطاً حول الموضوع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.إذ إن نانسي عجرم ستتواجد بصفة شاهد، وستدلي بإفادتها على هذا الأساس.وليس بصفة مدعى عليها، كما زعمت بعض الأخبار.

وحول وضعية فادي الهاشم، قال الموسوي إنه في السياق الطبيعي أن يتم إستدعاؤه ويأتي إستكمالا للتحقيقات.وتمهيداً لصدور القرار الإتهامي الذي يأتي بعد صدور القرار الظني السابق.وبموجب القرار الإتهامي، إما تمنع المحاكمة عنه، أو يحال إلى محكمة الجنايات ليحاكم أصولاً.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للمحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب.والتي اعتبرت إن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي، جريمة قتل عمد.وربطت هذا الأمر مع استدعاء نانسي عجرم للتحقيق.ورد المحامي، على هذه التصريحات، مؤكدا إن الخبيرة، ليست صاحبة صلاحية للوصف القانوني، بدلاً عن الهيئة الإتهامية والقاضية أميرة شحرور.