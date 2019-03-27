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تطورات جديدة في أزمة إساءة شيرين لمصر.. !

فن وثقافة
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تطورات جديدة في أزمة إساءة شيرين لمصر.. !
بقلم خميسة مريم

كشف المطرب المصري حسام حبيب، أنّ زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، تتواجد حاليا خارج مصر، ولن تحضر تحقيقات نقابة الموسيقيين المصريين.

وذلك نظرا لظروف سفر شيرين خارج البلاد، مشيرا أن محاميها سيتواجد غدا الخميس في النقابة من أجل حضور التحقيقات.

وقال زوج الفنانة شيرين، إن زوجته تتواجد حاليا في دبي، من أجل حفلها في القرية العالمية، والنقابة لديها علم بهذا الحفل.

ويذكر أن نقابة الموسيقيين، قد قرّرت إيقاف الفنانة شيرين عن الغناء، اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وإحالتها للتحقيق.

عقب اتهامات وجهت إليها تتهمها بالإساءة لمصر، على هامش حفلها الأخير بالبحرين.


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