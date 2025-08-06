تطورات جديدة في صفقة انتقال دورفال إلى الدوري الروسي

سقطت صفقة انتقال اللاعب الجزائري، مهدي دورفال، إلى نادي روبين كازان الروسي، في الماء، حسبما كشفته تقارير صحفية ايطالية أمس الثلاثاء.

وتقدم الفريق الروسي بعرض لضم دورفال، من نادي باري الناشط في “السيري ب” الايطالية. لـ 4 سنوات مقابل 2.5 مليون أورو.

غير أن الصحفي الايطالي، جيانلوكا دي مارزيو، أكد فشل الصفقة، بسبب الضمانات البنكية للنادي الروسي.

كما أبرزالصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” أن اللاعب الجزائري، في طريق العودة إلى ناديه باري.