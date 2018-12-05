تطورات جديدة في قضية إغتيال خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا قد تدعو إلى إجراء تحقيق دولي، إذا ما وصلت قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي إلى طريق مسدود.

وأضاف مولود جاويش أوغلو في حديثه إلى الصحفيين، عقب إجتماع مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

إن التحقيق في مقتل خاشقجي لا يزال جاريا، وإنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في شفافية أمام المجتمع الدولي.

وذكرت صحيفة محلية اليوم، أن المدعي العام لإسطنبول أصدر اليوم مذكرات إعتقال بحق إثنين من المواطنين السعوديين المتهمين بأنهما من بين مخططي جريمة القتل.

وبحسب المدعي العام لإسطنبول، فإن خاشقجي قد خنق حتى الموت عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر

للحصول على وثائق تخص إتمام زواجه بخطيبته، ثم تم بعد ذلك تقطيع جثته وتدميرها.

وطالب النائب العام السعودي بإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المشتبه بهم المتورطين في مقتل خاشقجي.