تطورات جديدة في قضية وفاة مارادونا

وجهت السلطات الأرجنتينية الاتهام “بالقتل غير المتعمد”، إلى 7 أشخاص، كانوا يشرفون على مارادونا طبيا، قبل أيام من وفاته.

وكشف تقرير طبي تم إيصاله لمكتب التحقيقات الأرجنتيني، بأن الأسطورة عانى من “ألم حاد” لأكثر من 12 ساعة كاملة يوم وفاته.

وأوضح ذات التقرير بأن الطاقم الطبي، لم يُحرك ساكنا، تاركا نجم “السيليستي” لمصيره.

ووفقا لمحامي ماردونا، فإن من بين الوقائع المهملة في ذلك اليوم، هو تأخر سيارة الإسعاف نصف ساعة كاملة للوصول لإقامته،

وقال تقرير اللجنة الطبية إن “علامات الخطر الذي يهدد الحياة لدى المريض تم تجاهلها”.

وأن مارادونا “أظهر علامات لا لبس فيها على فترة معاناة طويلة” لما يزيد عن 12 ساعة.

وختم التقرير أن الرعاية التي تلقاها هناك “لم تلب الحد الأدنى من المتطلبات” لشخص يعاني من مشاكل صحية سابقة.