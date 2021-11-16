تطورات جديدة لإعتداءات جنسية لنجم مانشيستر سيتي على قصّر

وجّهت اليوم الثلاثاء إتهامات جديدة لزميل الدولي الجزائري رياض محرز في مانشيستر سيتي. بالإعتداء على أطفال قصر من جنسية بريطانية والأمر يتعلّق بـ “بنجامين ماندي”.

وحسب وسائل الاعلام البريطانية. التي قالت أن تهمة جديدة وجهت لمدافع “السيتيزنز” بالإعتداء على قاصرين جديدين في لائحة الاعتداءات لـ “الفرنسي الجنسية”.

ومن المنتظر. أن يقف غدا ماندي أمام العدالة البريطانية للدفاع على نفسه.

وبالتهمة الجديدة. سجّلت إلى حد الأن 6 إعتداءات جنسية للزميل المقرب من قائد “الخضر”.

ومن المعروف أن ماندي صديق لرياض قبل أن يكون زميله في الفريق الحامل لقب البطولة الإنجليزية.

ويتواجد حاليا ماندي في سجن ألتكورس حاليا في شمال ليفربول.

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دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اهتمامات حامل لقب البطولة الإيطالية. بعدما تألق بشكل لافت للإنتباه مع فريقه مونشنغلادباخ.

وأجمعت وسائل الاعلام الفرنسية والإيطالية أن بن سبعيني قادر على تعويض المدافع بيريسيش الذي قرّر الرحيل عن النيراتزوري.

كما قالت وسائل الاعلام اللإيطالية أن إدارة إنتر جهّزت قائمة من اللاعبين على رأسهم ابن قسنطينة. وكل من مدافع نادي أتالانتا الإيطالي روبن غوسينس ومدافع انتراخت فرانكفورت الألماني، فيليب كوسيتش. فضلا عن بعض الأسماء الأخرى.

يذكر، أن خريج أكاديمية بارادو، سيلتحق بناديه مونشغلادباخ بداية من يوم الغد. وسيدخل مباشرة في التحضريرات رفقة زملائه لمباريات “االبوندسليغا”. في إنتظار حسم قرار المغادرة من عدمه.

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