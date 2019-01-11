تطورات حاسمة بخصوص مُستقبل “بن ناصر”!

كشف “مونشي”، المدير الرياضي لـ”روما”، عن تطور الأمور بشكل إيجابي مع الدولي الجزائري الصاعد، إسماعيل بن ناصر، بغرض إستقدامه صيفا.

وأوضح الإسباني بأن المُفاوضات مع صاحب القدم اليُسرى تسير في الطريق الصحيح، وبأنها حُسمت بنسبة كبيرة، ولم يتبقى سوى التوقيع الرسمي.

وأشار أيضا بأن متوسط الميدان سيُواصل مع فريقه “إيمبولي”، الى غاية نهاية الموسم لا محالة، على أن يلتحق بعدها بـ”الذئاب”.

ويأتي خيار “مونشي” منطقيا، بإعتبار أن لا يزال بحاجة للتأقلم أكثر مع أجواء “السيري آ” والتي إكتشفها منذ 6 أشهر.

ويُفضل مُسيري “الجيالو روسي” ترك الشاب ذو الـ21 ربيعا يواصل كسب المُنافسة، بدل جلبه وترك على مقاعد البدلاء لفترة طويلة.