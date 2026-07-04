تطورات حول مستقبل بيتكوفيتش مع “الخضر” !

تتّجه تجربة التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مع المنتخب الوطني إلى نهايتها، بعد الإقصاء من الدور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وعيّن بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر” نهاية فيفري 2024. ووصل مع المنتخب إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. والدور الثاني من مونديال 2026.

وإلى جانب مرارة الإقصاء من المونديال، أثار الوجه الشاحب الذي ظهر به رفقاء القائد رياض محرز في المحفل العالمي. الكثير من الجدل في الشارع الكروي الجزائري. لاسيما بعد الخيارات غير المفهومة للناخب الوطني بيتكوفيتش.

وكشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا. الذي تميز بنقل الأخبار “خلف الكواليس” والحصرية، خاصة في كرة القدم الإفريقية، أن مغارمة السويسري، مع “الخضر” انتهت رسميا.

وكانت التوقعات عالية قبل انطلاق البطولة العالمية، غير أن مشوار “محاربي الصحراء” توقف مبكرا، ما فتح باب الانتقادات حول خيارات بيتكوفيتش الفنية وتسييره للمباريات الحاسمة.

C’est fini pour Petkovic https://t.co/gxOkC8r4AM — Romain Molina (@Romain_Molina) July 4, 2026

وفي انتظار الإعلان الرسمي من طرف “الفاف” التي قامت قبل انطلاق المونديال بتمديد عقد، بيتكوفيتش إلى 2028، يبقى مستقبل الأخير معلقا، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الساعات القادمة.

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