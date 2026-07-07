تطور جديد يزيد الغموض حول مستقبل ماندي

يواصل مستقبل الدولي الجزائري، عيسى ماندي، إثارة الجدل، خاصة بعد الانتقادات التي طالته عقب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.

ليأتي آخر تطور من فرنسا ويزيد من الغموض حول وجهته المقبلة.

وكشف موقع “Le Petit Lillois”، المقرب من نادي ليل الفرنسي، أن إدارة النادي قررت عدم تجديد عقد المدافع الجزائري. والذي انتهى رسميًا في 30 جوان الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي هذا القرار رغم أن ماندي بصم على موسم مميز مع ليل، حيث اختارته جماهير النادي أفضل لاعب خلال موسم 2025-2026، بعد المستويات الثابتة التي قدمها في مختلف المسابقات.

وفرض المدافع البالغ من العمر 34 عامًا نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب برونو جينيزيو، إذ خاض 3278 دقيقة في جميع المنافسات. وهو ثالث أكثر لاعبي الفريق مشاركة خلال الموسم، كما شارك في 71 مباراة منذ انضمامه إلى النادي صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار عدم تجديد العقد جاء بعد مشاورات بين إدارة النادي واللاعب. لتنتهي بذلك تجربة ماندي مع ليل بعد موسمين، شهد خلالهما مشاركته في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبات قائد المنتخب الوطني، متاحًا مجانًا في سوق الانتقالات. وسط ترجيحات تشير إلى أن أحد أندية الخليج قد يكون وجهته المقبلة، في ما قد يشكل آخر محطة في مسيرته الاحترافية.