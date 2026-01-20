تطور جديد يقرب عبدلي من الرحيل عن أونجي

شهدت الساعات الأخيرة تطورا جديدا في ملف اللاعب الدولي الجزائري حيماد عبدلي، مع المرشح بقوة لمغادرة نادي أونجي الفرنسي، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد لاعب “الخضر” مع أونجي، شهر جوان القادم، وهو ما يرغب نادي أولمبيك مارسيليا. في استغلاله من أجل الفوز بخدماته.

وكشف موقع “footmercato” الفرنسي، أن حيماد عبدلي، أبدى بدوره رغبة واضحة في الانتقال إلى “لوام”.

وأفاد المصدر ذاته، أن تطورات جديدة طرأت اليوم الثلاثاء، في ملف الدولي الجزائري. الذي غاب عن لقاء أونجي الأخير أمام أولمبيك مارسيليا في “الليغ1”.

كما أكد نقلا عن صحيفة “Ouest-France” الفرنسية، بأن عبدلي، تم ارساله في المقابل للعب مع تشكيلة رديف نادي أونجي، الذي يقوده الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى.

وأشار المصدر ذاته، في المقابل إلى أن الانفصال بين أونجي وعبدلي. بعد هذه الخطوة قد تم بالفعل، ومستقبله سيظل موضوعا للنقاش حتى نهاية فترة الانتقالات.