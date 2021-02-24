تطور غير متوقع بخصوص مُستقبل ماندي

شهدت وضعية الدولي الجزائري، عيسى ماندي، رفقة ناديه ريال بيتيس، تطورات مُفاجئة وغير متوقعة بخصوص مُستقبله الإحترافي في إسبانيا.

وكشفت جريدة “الديسماركي”، عن تحرك الأمور بشكل إيجابي للمدافع مع إدارة فريقه الحالي، بشكل سيدفعه لتجديد عقده.

وأوضح ذات المصدر، بأن مُحارب الصحراء، سيتحصل على الزيادة التي طالب بها سابقا في راتبه السنوي، للإستمرار مع الأندلسيين.

وكان بطل إفريقيا، قد رفض سابقا التمديد، خاصة وأنه تلقى عرضا مهما من البوندسليغا، ولكنه تراجع عن موقفه.

يُذكر بأن صاحب الـ29 عاما، سيكون حُرا من أي إلتزام، بداية من جوان القادم، ولديه الحق في التوقيع لمن يُريد.