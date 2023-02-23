تطوير الخدمات البريدية.. الحكومة تدرس ورقة تأطير لفترة 2023 ـ 2024

أعلنت الوزارة الأولى، عن دراسة ورقة تأطير وتوجيه بالنسبة للفترة 2023 ـ 2024 قصد التعجيل بتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية. كما أوضح بيان الوزارة الأولى عقب اجتماع الحكومة، أنه تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. حول “دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر”. في حين، تم في هذا الإطار استعراض “مجمل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاطات بريد الجزائر”. و”كذا الدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسة العمومية في تعميم الخدمات المالية”. “من خلال عرض خدمات في متناول الجميع وبأسعار معقولة”. “لاسيما لسكان المناطق الريفية والنائية التي يقل فيها تواجد البنوك”.

وأكد وزير البريد والمواصلات، في كلمة ألقاها ممثله عبد الوهاب بارة، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية كداعم لتحول الرقمي. وجاء في ذلك، في كلمة للوزير، بملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية.

وحضر الملتقى، كل من وزير الرقمنة حسين شرحبيل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. ووزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين وليد.

كما أكد الوزير، أن قطاعه يعمل على تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتنفيذ البرامج الطموحة لتعميم هذا الدفع.

مضيفا أن تعزيز وزيادة عرض التردد الدولي للانترنت فقد بلغت 7.8 تيرابايت نهاية السنة الماضية مقابل 2.8 سنة 20210

وكشف الوزير، عن تسجيل 44 مليون مشترك بالهاتف النقال، وبالموازات مع القفزة النوعية بالمجال تشهد الجزائر نقلة فعلية.