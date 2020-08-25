أكد المدير الفني لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة في الجزائر، الدكتور علي عباسن، اليوم الثلاثاء، بأن تطوير الخدمات الرقمية يمرّ عبر الاستثمار في مراكز البيانات بالجزائر.

وشدّد علي عباسن في تصريح للإذاعة الوطنية على وجوب دعم البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستيعاب المحتوى الرقمي.

مؤكدا بأن هذه العملية تعتمد بالأساس على “الحوسبة السحابية” التي تعدّ التقنية الرائدة في المجال وهو ما يوفر للجزائر خدمات ذات محتوى رقمي.

وأوضح المتحدث بأن تطوير الخدمات الرقمية يستوجب الاستثمار في مراكز البيانات التي تعتبر قليلة في الجزائر، مما دفع إلى الاستعانة بمراكز البيانات في الخارج.

ودعا علي عباسن في هذا السياق المؤسسات المصغّرة والناشئة إلى الاستثمار في هذا المجال والتوجه نحو إنتاج خدمات توفر المحتوى الرقمي لشتى المتعاملين.

مشيرا إلى أن “سوق الرقمنة في الجزائر حاليا يتطلب مؤسسات ذات خبرة في المجال تشرف وتوجّه المؤسسات المصغّرة والناشئة حتى ترقى لتقديم خدمات مباشرة للمستهلك أو المتعامل”.

مضيفا بأن الجامعات الجزائرية يجب أن تتلاءم برامجها مع متطلبات المؤسسات والسوق، خاصة في مجال تكنولوجيات الاتصال دائمة التطور من أجل مواكبتها.

أما عن رقمنة المعاملات المالية، فقال المتحدث إنها متوفرة عن طريق آليات رقمية، مثل الدفع الإلكتروني التي توفرها مختلف البنوك الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين ويبقى المشكل في تغيير الذهنيات الإدارية لمواكبة التطورات.