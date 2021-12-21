تطوير الشراكة الصيدلانية على رأس لقاء بن باحمد ووفد مخابر “سينوفاك”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، بعثة من مخابر سينوفاك الصينية.

والتي كانت مرؤوسة بالمدير العام ” كييونغ قاو” وبحضور إطارات الوزارة.

وكذا الرئيسة المديرة العامّة لمجمّع صيدال والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وسمح هذا اللّقاء بتقييم مستوى الشراكة بين مجمّع صيدال ومخابر سينوفاك.

وذلك من خلال التحضير للتدقيق والتصديق على موقع قسنطينة للإنتاج في الأسابيع القادمة من قبل خبراء منظّمة الصّحة العالمية.

مما سيمكن مجمّع صيدال من التموقع كمنصة إنتاج للقاح المضاد لفيروس كورونا على المستوى الإقليمي والقاري.

وأفضت المحادثات أيضا الى توسيع وتنويع اللقاحات المنتجة من طرف المجمّع العمومي “صيدال” في إطار شراكته مع سينوفاك وفقا لتطوّر الجائحة.

هذه الشراكة التي ستتطوّر من ناحية الحجم وكذا من جانب النّقل التكنولوجي.

وعبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهما في المجال الصيدلاني على المدى البعيد.

لتكون في مستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الجزائر وجمهورية الصين الشعبية.

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إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بمقر الوزارة الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” الصينية غاو كيونغ.

وأشاد وزير الصحة بمستوى العلاقات التي تربط البلدين التي تعود إلى ستينات القرن الماضي. حيت تعتبر الصين اول دولة غير عربية اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك.

ومن جهته أثنى الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” على الثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية بنظيرتها الصينية بصفة عامة. وبشكل خاص في المخابر التي يشرف على تسييرها ، من خلال لجوئها إلى إقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا. كما أشاد بالتسهيلات التي أقرتها الجزائر لفائدة مخابر “سينوفاك”.

وقد إستمع الوزير إلى جملة الشروحات المقدمة من قبل المدير العام لمخابر “سينوفاك” تضمنت التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عند الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات.

وأضاف الجانب الصيني إمكانية تبادل الخبرات و الاطلاع على الدراسات التي أجريت في هذا الجانب.