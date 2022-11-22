تطوير العلاقات بين البلدين..محور لقاء الوزير الأول ووزير الصناعة والتجارة التشيكي

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة وزير الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية جوزيف سيكيلا.

والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما جاء في بيان مصالح الوزير الأول على الصفحة الرسمية في “فايسبوك”.

وخلال المحادثات أكد الطرفان على الإرادة التي تحذوهما لتطوير العلاقات بين البلدين، وتنويع التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة.

فضلا عن تنشيط آليات التعاون وتنفيذ مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري-التشيكي الذي تم تنظيمه يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وجرى اللقاء بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار حسب ذات البيان.