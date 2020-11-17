تطوير المؤسسات المصغرة.. الصين تعرب عن حرصها لتعزيز تعاونها مع الجزائر

أكد السفير الصيني بالجزائر حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع الجزائر ،خاصة في مجال خلق وتطوير المؤسسات الاقتصادية المصغرة وتكوينها.

جاء ذلك خلال لقاء عمل جمعه مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، نسيم ضيافات.

وأعرب السفير الصيني، لي ليانه عن اعتقاده بأن التعاون الثنائي سيشهد آفاقا أكثر إشراقا.

من جهته أشاد ضيافات بالعلاقات التي تربط الجزائر والصين الشعبية.

والتي، حسبه، تشهد تطورا كبيرا على المستوى الاقتصادي من خلال تشجيع المؤسسة الاقتصادية ،لاسيما المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الأجهزة العمومية لدعم وإنشاء المؤسسات و مرافقتها.

كما كان اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المؤسسات المصغرة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

واتفق الطرفان على عقد جلسات عمل من أجل وضع برنامج يسمح بتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في هذا اللقاء.