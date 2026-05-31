تطوير المهارات القيادية في سلك القضاء

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن برمجة عملية تكوينية لفائدة 25 قاضية في المهارات القيادية. وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جوان 2026.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الدولة التكوينية، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). حيث ستشارك 25 قاضية وإطار واحد في دورة تكوينية حول “المهارات القيادية”. على مستوى مركز التكوين الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتورينو، إيطاليا.

ويأتي ذلك، في إطار مشروع التعاون “وزارة العدل-PNUD”. لدعم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر.

