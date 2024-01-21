تطوير تطبيقات رقمية لضمان وصول شكاوي المواطن

قال المفتش العام لولاية الجزائر جمال بابا، أن ولاية الجزائر تعمل حاليا مع إحدى أبرز الشركات الناشئة في مجال تطوير الحلول المعلوماتية المبتكرة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف جمال بابا ، أنه سيتم وضع حيز الخدمة مجموعة من التطبيقيات المعلوماتية التي ستبسط للمواطنين طرق رفع تظلماتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة. ولاسيما الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية.

وأضاف ذات المتحدث، ان هذه التطبيقات من شأنها كذلك تمكين المسؤولين المحليين. على مختلف المستويات من الإطلاع بطريقة آنية على وضعية التكفل بهذه الإنشغالات.

وأشار بابا، أنه سبق لولاية الجزائر أن إستحدثت التطبيقة الرقمية “نشكي” التي تتعلق بمعالجة عرائض وشكاوى المواطنين والمتعاملين. وتمكنهم من رفع شكاويهم و عرائضهم المختلفة للمصالح المحلية وحتى المركزية. وكذا التطبيقية الرقمية “تنسيق” التي استحدثتها هيئة وسيط الجمهورية.