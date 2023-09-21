تمكن فريق من الخبراء في موسكو بروسيا، من تطوير جهاز لإعادة تشغيل القلب في العناية المركزة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، يتمتع الجهاز بمزايا تفضّله على الأجهزة الأجنبية. حيث يمكن تشغيله ببطاريتين وعن بعد، وتزويد سيارات الإسعاف به.

كما يمكن لهذا الجهاز أن يزيد من معدل بقاء المرضى على قيد الحياة، حسبما أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدوّنته على قتاة “تليغرام”.

وقال سوبيانين: “تم تطوير جهاز أوتوماتيكي لإعادة تشغيل القلب وإنعاش المريض في موسكو. ويقوم الجهاز بتدليك القلب بشكل غير مباشر. مما يحرر أيدي الأطباء لإجراء عمليات أخرى عند إنقاذ المريض. ويؤكد خبراؤنا أن هذا الابتكار سيزيد من معدل بقاء المرضى على قيد الحياة ويعزز الرعاية الطبية في العاصمة الروسية وعموم روسيا”.

وأكد سوبيانين أن الجهاز ليس له مثيل في روسيا، وله العديد من المزايا التي تفضله على الأنظمة الأجنبية. بينها، أنه أخف وزنا لأنه مصنوع من مواد حديثة. وتشغيله بواسطة بطاريتيْن كهربائيتين، ويستغرق تثبيته 20 ثانية فقط.

وأشار عمدة موسكو إلى أنه يمكن استخدام الجهاز في سيارات الإسعاف والمؤسسات الطبية على حد سواء. وقال: “أطباء موسكو يخططون قريبا لربط هذا الجهاز عن بعد بنظام التنفس الصناعي، وبالتالي ابتكار مجمع إنعاش فريد من نوعه”.