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تطوير جهاز محمول يكشف أعراض المراحل المبكرة للسرطان

المجتمع
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تطوير جهاز محمول يكشف أعراض المراحل المبكرة للسرطان
بقلم نادية بن طاهر

قام باحثون بريطانيون، بتطوير جهاز أشعة سينية، ثلاثي الأبعاد، لاكتشاف مرض السرطان، في مراحله المبكرة، وهو قابل للتنقل.

وأوضح الباحثون في وكالة الفضاء البريطانية، أن الجهاز الجديد، يعتمد على المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، ويتمتع بدقة عالية في اكتشاف الأمراض الخطيرة.

وأشار الباحثون إلى أن أجهزة الأشعة السينية ثنائية الأبعاد المعتمدة حالياً بالمستشفيات، تفتقر إلى الدقة في تشخيص الإصابة بالسرطان في مراحله الأولى، حتى يتطور المرض ويصبح من السهل اكتشافه.

بالإضافة إلى ذلك فأجهزة الأشعة الحالية ضخمة ومُكلفة ويصعب حملها، مقارنة بالجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Adaptix”.

فالجهاز الجديد منخفض السعر، وسهل الحمل والتنقل به، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.


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