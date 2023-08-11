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قناة النهار

تطوير صناعة الحديد والصلب.. مركب الحجار بحلة جديدة مستقبلا

بقلم قناة النهار
تطوير صناعة الحديد والصلب.. مركب الحجار بحلة جديدة مستقبلا
مركب الحجار
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تطوير صناعة الحديد والصلب.. مركب الحجار بحلة جديدة مستقبلا

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