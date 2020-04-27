تطوير مادة معقمة تحمي بشدة من عدوى كورونا

طور باحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، طبقة مضادة للفيروسات يمكن أن توفر حماية كبيرة لمدة 90 يوما.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن الباحثين، أن تطوير هذه الطبقة، استغرق 10 سنوات.

ومن الممكن رش هذه الطبقة على الأسطح التي يستخدمها الناس مرارا، مثل أزرار المصاعد.

وتتضمن الطبقة التي تتشكل بعد رش المادة، الملايين من كبسولات متناهية الصغر، وتحتوي على مطهرات تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة.

ويؤكد الباحثون أن الطبقة ليست سامة وأنها آمنة على البشرة والبيئة، أي أنها تحمي من فيروس كورونا، من دون تبعات جانبية.

وحصل المنتج على الموافقة على الاستهلاك في فيفري الماضي، بهونغ كونغ، وسيكون متوفرا بالمتاجر الشهر المقبل.

وأورد ذات المصدر، أنه قد تم رش الطبقة غير السامة بالفعل في منازل أكثر من ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض بذات المدينة.