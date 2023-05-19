تطوير مشروع الفوسفات المدمج.. محور زيارة حكار الى الصين

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، بزيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ماي 2023.

وحسب بيان “سوناطراك” فلقد كان هذا الأخير، مرفوقا بوفد من إطارات المجمع وشركة أسمدال، إحدى فروع سوناطراك، وكذا مجمع مناجم الجزائر.

وتدخل هذه الزيارة في إطار تطوير مشروع الفوسفات المدمج التي تشرف عليه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة ACFC.

والتي أنشأت بتاريخ 22 مارس 2022 بين المجمعين الجزائريين أسمدال ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين “ووهوان” و “تيان آن “.

حيث تهدف لاستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق ولاية تبسة.

والتحويل الكيميائي للفوسفات والغاز الطبيعي وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية ومواد كيميائية بوادي الكبريت ولاية سوق أهراس.

وتخللت هذه الزيارة اجتماعات مع مسؤولي الشركة CNCEC، المالكة الحصرية لشركة “ووهوان Wuhuan “، المتخصصة في الصناعات الكيميائية وصناعة المخصبات.

كما تناول الطرفان مستجدات تطوير مشروع الفوسفات المدمج وكذا آفاق التعاون المستقبلية في مجالات متعلقة بالبحث والتطوير .

وإنتاج الأمونيا الخضراء وتثمين النفايات الصناعية الناتجة عن تحويل الأسمدة.

بالإضافة الى ذلك، تباحث الطرفان سبل تمويل المشروع المدمج حيث برمجت لقاءات مع مجموعة من البنوك المهتمة بتمويل المشروع.

ومؤسسات تأمين قروض الاستثمار والتصدير التي أبدت استعدادا مبدئيا للمساهمة في تمويل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي الأخير، كانت هذه الزيارة سانحة للرئيس المدير العام لعقد لقاءات مع الشركات التي تربطها مع سوناطراك علاقات شراكة وتعاون من بينها شركة CNPC، العاملة بالجزائر عبر فروعها HQC و KunLun Digital .

وشركة Huawei و شركة POWERCHINA تناول من خلالها فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الرقمي والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في مجال استكشاف وانتاج المحروقات.

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