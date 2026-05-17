تطوير وصيانة شبكة الطرقات عبر الوطن

تتواصل أشغال تطوير وصيانة شبكة الطرق عبر عدد من ولايات الوطن، وذلك بهدف تحسين شبكة الطرقات وتسهيل عمليات النقل والتنقل، تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تواصلت بولاية قسنطينة أشغال إنجاز ملاحق الجسر العملاق “صالح باي”، لاسيما على مستوى نفق الزيادية. حيث تمت معاينة أشغال التدعيم الجارية، خاصة بعد تدعيم الورشة بالوسائل المادية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز.

كما تم الوقوف على تقدم أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الممتد على مسافة 16 كلم. من مفترق الطرق الأربع بمدينة علي منجلي إلى غاية حدود ولاية أم البواقي. مع متابعة تنفيذ التعليمات المسداة خلال الزيارة السابقة، لاسيما ما تعلق بأشغال الهيئة.

وتتواصل كذلك أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة وبلدية حامة بوزيان باتجاه ولاية ميلة. حيث تم تسجيل تقدم في إنجاز المقاطع والمنشآت الفنية.

وفي ولاية الجلفة، تتواصل اشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين الجلفة والشارف. في إطار متابعة تقدم الأشغال وتحسين ظروف التنقل عبر هذا المحور الهام.

وبولاية عين الدفلى في إطار برنامج صيانة الطرق الولائية، شريحة 2026، تم الانطلاق في أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 154 الرابط بين بلدية الروينة والطريق الوطني رقم 65. حيث سيساهم هذا المشروع في الرفع من مستوى الخدمة وتحسين حركة المرور على هذا المحور.

وبولاية المغير تتواصل ورشات مشروع الإشارة والتجهيز الخاصة بازدواجية الطريق الوطني رقم 03، بين أم الطيور والمغير. على مسافة 19 كلم، بما يعزز شروط السلامة المرورية والانسيابية على هذا المسار.

وبولاية جيجل تتواصل أشغال إصلاح الانزلاقات على مستوى الطريق الولائي رقم 135 الرابط بين الطاهير، الشحنة، أولاد عسكر، بلهادف والعنصر، لاسيما بالمقطع المحصور بين بلديتي العنصر وبلهادف.

كما تتواصل أشغال إنجاز الإشارات الأفقية على مستوى الطريق الوطني رقم 43، بين الميلية وسيدي معروف. في إطار تعزيز شروط السلامة المرورية وتحسين الرؤية لمستعملي الطريق.