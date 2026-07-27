تطوير وعصرنة شبكة الطرق عبر هذه الولايات

تتواصل عبر ولايات البويرة، والأغواط، وسكيكدة، وجيجل، وجانت، وبجاية، وورقلة، وميلة، بني عباس، وسعيدة، أشغال تطوير وصيانة وعصرنة شبكة الطرق في إطار برنامج سنة 2026.

ويأتي ذلك، تجسيدا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، وبالتنسيق مع الولاة. بما يعزز جودة البنية التحتية، ويرفع من مستوى السلامة المرورية. ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي البويرة، تتواصل أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 12 على مسافة 13.2 كلم الرابط بين بلديتي المعمورة وديرة. إلى جانب إنجاز معبر مائي بالخرسانة المسلحة. بما يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وحماية الطريق.

وبولاية الأغواط، تتواصل أشغال صيانة المقاطع المتضررة من الطريق الوطني رقم 01. بهدف تحسين حالة الطريق والرفع من جودة السير وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.

أما بولاية سكيكدة، فتتواصل مشاريع برنامج سنة 2026، حيث تعرف أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 43 بين الحدائق وبوشطاطة تقدما ملحوظا. وتشمل كشط طبقة السير القديمة وإنجاز طبقة جديدة من الخرسانة الزفتية.

كما تتواصل أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين عين بوزيان وسيدي مزغيش على مسافة 14.4 كلم. في إطار مشاريع ازدواجيات الطرق الوطنية. بما سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.

وبولاية جيجل، انطلقت أشغال إصلاح الأضرار بالطريق الولائي رقم 135 ب بين الطاهير والعنصر. مع فتح عدة ورشات على طول المشروع، إلى جانب صيانة الطريق الولائي رقم 147 ب ببلدية الشقفة. وإصلاح المقاطع المتضررة بالطريق الولائي رقم 135 عند مدخل بلدية الأمير عبد القادر. فضلا عن تواصل أشغال صيانة جسر محول كيسير على الطريق الوطني رقم 43.

وفي ولاية جانت، تتواصل أشغال مشروع تعبيد الطريق الرابط بين تين ألكوم وتين خيامين على مسافة 50 كلم. وتشمل تسوية وإصلاح الطبقة الأساسية بمادة (TUF). وإنجاز الطبقة القاعدية بمادة (GNT)، في إطار برنامج صيانة شبكة الطرق لسنة 2026.

وبولاية بجاية، تتواصل أشغال عصرنة نفق خراطة رقم 02، إلى جانب مواصلة أشغال إعادة إنجاز المنشأة الفنية على الطريق الولائي رقم 17. وهما مشروعان يهدفان إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين الربط بين المناطق، ورفع جاهزية البنية التحتية للطرقات.

أما بولاية ورقلة، فتتواصل أشغال كشط طبقة السير بالطريق الوطني رقم 03 من النقطة الكيلومترية 725 إلى النقطة الكيلومترية 729. مع الشروع في وضع طبقة الأساس بالحصى المهشم.

وبولاية ميلة، تتواصل أشغال حماية المنحدر الصخري على مستوى الطريق الوطني رقم 27 بمنطقة حمام بني هارون. بهدف حماية مستعملي الطريق وتعزيز أمن الطرقات. إلى جانب تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين تجاننت وشلغوم العيد على مسافة 16 كلم ضمن برنامج سنة 2026.

وفي ولاية بني عباس، انطلقت أشغال إقامة الإشارات المرورية المؤقتة على الطريق الوطني رقم 50. من النقطة الكيلومترية 215 إلى النقطة الكيلومترية 220. تحضيرا لانطلاق أشغال إنجاز المنشآت الفنية بوادي الدورة.

أما بولاية سعيدة، فقد تم وضع حيز الخدمة للشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين بلدية سيدي أعمر وحدود ولاية معسكر. مع تواصل أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 06 بين سعيدة وعين الحجر. وإطلاق مشروع ازدواجية الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين محور دوران سيد الحاج عبد الكريم ببلدية سعيدة وبلدية عين الحجر على مسافة 9.5 كلم. إضافة إلى إنجاز محور الدوران بحي السلام 02، ومواصلة أشغال تهيئة وادي الوكريف.