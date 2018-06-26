تظاهرة أمنية لمحاربة ظاهرة المخدرات من حديقة صوفيا

نظّمت مصالح أمن ولاية الجزائر أبوابا مفتوحة لمكافحة ظاهرة المخدّرات،أين تمّ تنظيم معرض بساحة حديقة صوفيا بسيدي امحمد.

من خلال عرض أجنحة خاصة بالنشاطات والإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 والخمسة الأشهر الأولى لسنة .

2018 لكل من خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي، فرق مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية الشرطة العلمية فرق حماية الأشخاص الهشة.

المصلحة الولائية للأمن العمومي، مع تنصيب حافلة خاصة بالتكفل النفسي.

و عرفت هذه التظاهرة حضور ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية مع توافد عدد كبير من العائلات والشباب.

حيث تمّ استقبال 84 شاب مدمن على المخدرات خلال سنة 2017، مع تحويل 64 منهم الى مراكز العلاج.

أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2018، فقد تمّ استقبال 28 حالة مع تحويل 21 حالة الى مراكز العلاج النفسي.

فيما يخص الحملات التحسيسية، فمن خلال المحاضرات والدروس التوعوية على مستوى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والتمهين.

فقد تمّ تسجيل 274 حملة تحسيسية خلال سنة 2017، أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2018، فقد تمّ تسجيل136 حملة.

من جهة أخرى، تمّ عرض حصيلة النشاطات العملياتية لمصالح أمن ولاية الجزائر المسجلة خلال شهر رمضان 2018.

ففي مجال حوادث المرور الجسمانية، فقد تمّ تسجيل 53 حادث أفضى الى69جريح وثلاثة قتلى وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية.

تمّت مراقبة 31423 شخص، مع إحالة 3361 شخص للعدالة و حجز 358 سلاح أبيض و 3.594 غرام من المخدرات، 89 غرام من الكوكايين و11 غرام من الهروين.