تظاهرة تاريخية تحت شعار “عهد جديد على درب الشهيد”

نظمت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، تظاهرة تاريخية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد وتخليدا للذكرى الـ35 لتأسيس المنظمة، وذلك تحت شعار: “عهد جديد على درب الشهيد”.

وحضر هذه الاحتفالية التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. عدد من الوزراء و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، بومدين بن عتو. إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئات ومنظمات المجتمع المدني وبرلمانيين وممثلي الأسرة الثورية وشخصيات وطنية وتاريخية وأبناء الشهداء.

وأكد وزير المجاهدين في كلمة له بالمناسبة أن أبناء الشهداء من خلال منظمتهم يمثلون كتلة متينة وقوة وطنية واحد.ة وموحدة حافظة لأمانة الشهداء، سائرة على النهج القويم للجزائر الجديدة التي استكمل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إرساء أركانها، وتحققت فيها المكاسب الوطنية تلوى الأخرى على كافة الأصعدة.

من جهته، عبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي، عن بالغ العرفان و التقدير لرئيس الجمهورية على حرصه الدائم على الوفاء. بالعهد لجيل الثورة التحريرية من خلال صيانة مكانة المجاهد والشهيد والعناية بتاريخ الثورة والمقاومة الوطنية والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وشمل برنامج التظاهرة تكريم عددا من أبناء الشهداء الذين كانوا ضحية الإرهاب قبل أن يعرض على الحضور شريط. وثائقي حول المناسبة تحت عنوان “على درب الشهيد.

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