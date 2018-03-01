تظاهرة “مستغانم ضحك” تنطلق بمشاركة 15 فكاهيا من دول مغاربية 

انطلقت مساء اليوم بمستغانم تظاهرة “مستغانم ضحك” في طبعتها الأولى بمشاركة 15 فنانا فكاهيا من دول المغرب العربي.

وعرف حفل افتتاح التي تدوم إلى غاية 6 مارس الجاري عرض فيلم وثائقي حول للمرحوم “بلعياشي عباس”.

الذي عرف في تسعينيات القرن الماضي من خلال السلسلة الفكاهية التلفزيونية “بلا حدود”.

كما حظيت عائلته بتكريم خاص من قبل المنظمين، وتم بهذه المناسبة أيضا تكريم الفنان المستغانمي “الحراق بن سماعين”.

واستمتع جمهور قاعة “ريما” بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بوصلات فنية غنائية في الفن العصري والتراث.

مع الفنانة “أمال عتبي” والمطربة “لامية بطوش” فضلا عن فقرات فكاهية مع الفنان “بسام”.

في هذه الطبعة التي تنظمها الجمعية المحلية “القناع الأزرق” بالتنسيق مع بلدية مستغانم.

بمشاركة نجما البرنامج التلفزيوني “بلا حدود” “مصطفى هيمون” و”حزيم محمد” والفنانة “بختة بن ويس” و”مراد صاولي” و”زوبير بلحور”.

كما يشارك في التظاهرة الفنان المغربي “زبيري” والفنان التونسي “اكرم” و”طرابلسي محمد” من ليبيا.