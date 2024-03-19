تعادل أمام نجم مقرة.. شباب بلوزداد يرهن حظوظه في المنافسة على اللقب

إنتهت مواجهة نجم مقرة أمام ضيفه شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي، في إطار تسوية رزنامة الجولة السابعة عشر من الرابطة المحترفة.

ولم يحسن الفريقان استغلال الفرص طيلة التسعين دقيقة، وافترقا على نتيجة سلبية في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإخوة بوشليق” بمقرة”.

وتجمد رصيد نادي نجم مقرة في النقطة 22 في المركز 13 في سلم ترتيب البطولة وبفارق 4 نقاط فقط عن أول المهددين بالسقوط.

فيما رهن شباب بلوزداد حظوظه في المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، بهذا التعادل ورفع رصيده للنقطة 32 بالمركز 4 في سلم ترتيب البطولة، مع تبقي في رصيده مبارتين مؤجلتين. وبفارق 11 نقطة على المتصدر مولودية الجزائر، صاحب 43 نقطة من أصل 19 جولة مع مباراة مؤجلة.