تعادل “الداربي” يُشعل الحسابات.. بلوزداد تنتظر هدية من قسنطينة

انتهت المباراة المؤجلة عن الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة، بتعادل اتحاد الجزائر مع شباب بلوزداد بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي.

افتتح المهاجم بن حمودة، باب التسجيل مبكرًا للضيوف في الدقيقة الرابعة. وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن خالدي من تعديل النتيجة لصالح اتحاد الجزائر من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وبهذا التعادل، رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في رزنامته أمام نجم بن عكنون ثم مولودية وهران في الجولة الأخيرة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، متساويًا في الرصيد مع شبيبة الساورة مع فارق الأهداف.

ويبقى صراع الوصافة مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة، إذ يحتاج شباب بلوزداد إلى الفوز خارج الديار أمام شبيبة القبائل. مع انتظار تعثر شبيبة الساورة على أرضها أمام النادي الرياضي القسنطيني، من أجل خطف المركز الثاني المؤهل إلى منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.