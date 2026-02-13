تعادل سلبي في المباراة الاستعراضية بين قدامى المنتخب ومنتخب الصحراء الغربية

احتضن ملعب نيلسون مانديلا مباراة استعراضية جمعت قدامى نجوم المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب الصحراء الغربية، وانتهت بالتعادل دون أهداف في أجواء رياضية وأخوية مميزة.

وشهدت المواجهة بعض الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها فرصة المهاجم حميد برقيقة الذي لم يوفق في تحويلها إلى هدف، لتبقى نتيجة اللقاء على حالها حتى صافرة النهاية.

وعرفت المباراة حضورًا جماهيريًا معتبرًا من الجانبين الجزائري والصحراوي، حيث صنع الأنصار أجواء رائعة داخل الملعب، مرددين أهازيج عبّرت عن روح الأخوة التاريخية والعلاقات المتينة التي تجمع الشعبين.

وشارك في هذه المباراة عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين، على غرار لمين زيماموش، حميد برقيقة، حمزة كودري، ربيع مفتاح، عبد المالك زياية، وجمال بلعمري، في لقاء أعاد إلى الأذهان ذكريات جميلة لكرة القدم الجزائرية.

وجاءت هذه المباراة في إطار تعزيز الروابط الأخوية وتأكيد دور الرياضة كجسر للتقارب والتلاقي بين الشعوب، وسط إشادة كبيرة بالتنظيم والأجواء التي ميزت هذا الحدث الرياضي.