تعادل شباب بلوزداد أمام الأهلي المصري بطعم الخسارة

حقق فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب ماركوس باكيتا تعادل مخيب أمام الضيف الأهلي المصري في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

و سيطر فريق شباب بلوزداد على الطول و العرض للمباراة، لكنه أنهى المباراة بالتعادل السلبي و بنتيجة سلبية بسبب التسرع من قبل المهاجم وامبا ورفقائه.

وأنهى القائد كداد الجولة الحالية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف الأهلي المصري صاحب 6 نقاط.

وتبقى الحظوظ قائمة للمدرب باكيتا ورفقائه في التأهل إلى الدور القادم، بحكم التواجد في المرتبة الثانيو خلفا لحامل لقب البطولة.

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