تعادل مثير للقبائل في الساورة، فوز ثمين لبلوزداد، واتحاد العاصمة يحسم قمة سطيف

شهدت مباريات الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة التي جدرت اليوم الأربعاء، إثارة كبيرة وحماسا شديدا، أبرزها مباراة القمة بين شبيبة الساورة وشبيبة القبائل.

وهي المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل هدفين في كل شبكة، بملعب 20 أوت ببشار، وسجل لشبيبة الساورة كلٌّ من نور الإسلام فتوحي في الدقيقة السابعة والستين، وعبد القادر بوطيش من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والثمانين. بينما سجل لشبيبة القبائل أيمن محيوص في الدقيقة السابعة والأربعين، وبلعيد حميدي لاعب الساورة بالخطأ في مرماه.

في مباراة أخرى، عاد شباب بلوزداد بفوز صعب من تنقله إلى ملعب الشهيد بومزراق بالشلف أمام الأولمبي المحلي بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب يوسف لعوافي في الدقيقة السابعة.

أما في سطيف، فقد تمكن اتحاد العاصمة من العودة بانتصار ثمين على حساب الوفاق بثلاثية لهدف. سجل لأبناء “سوسطارة” كلٌّ من إبراهيم بن زازة في الدقيقة التاسعة عشرة، وزكرياء دراوي في الدقيقة الثانية والعشرين، والمهاجم خالد بوسليو في الدقيقة الثانية والثمانين.

فيما جاء هدف وفاق سطيف الوحيد في الشوط الثاني من طرف أكرم جحنيط في الدقيقة الـ62 عن طريق ركلة جزاء.