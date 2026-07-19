تعادل ودي بين سيدات “الخضر” وزامبيا في تحضيرات “الكان”

تعادل المنتخب الوطني الجزائري للسيدات أمام نظيره الزامبي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهما أمسية اليوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وسجلت اللاعبة غويلاتي هدف المنتخب الوطني في الدقيقة الـ87، مانحة الخُضر تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد مباراة اتسمت بالندية والقوة أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية.

ودخلت سيدات الجزائر هذه المواجهة في إطار البرنامج التحضيري الذي سطره الناخب الوطني فريد بن ستيتي، الذي سعى إلى اختبار جاهزية اللاعبات وتحسين مستوى الانسجام والأداء الجماعي قبل خوض المنافسة القارية.

ويواصل المنتخب الوطني للسيدات تحضيراته خلال الفترة المقبلة بهدف الظهور بوجه مشرف في نهائيات كأس أمم إفريقيا وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور كرة القدم النسوية الجزائرية.