تعاضدية الجمارك تدعو منخرطيها إلى إرسال اقتراحات الاعتماد

دعت تعاضدية الجمارك، اليوم الخميس، كافة منخرطيها ومندوبيها، إلى إرسال مشاريع اقتراحاتهم المحتملة من أجل اعتمادها.

وأوضحت تعاضدية الجمارك، أن الاقتراحات ترسل عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو الفاكس 021637106.

وأشارت التعاضدية، إلى المقترحات يجب أن تكون متعلقة بمنحة التقاعد المقدرة بـ500000.00 دج ومنحة الوفاة بـ1000000.00 دج.

بالإضافة إلى منحة الوفاة في حال حادث مرور، 1500000.00دج، ومنحة الإعاقة الدائمة أو المؤقتة المقدرة بـ600000.00 دج.

وتتعلق الإقتراحات أيضا بقرض المرض أو الحادث، والدراسة والتكوين، المقدرتان بـ200000.00 دج، كل على حدى.

والإعانات السنوية للنشاطات الثقافية والرياضية الجمركية حاليا مقدرة بـ5000000.00 دج.