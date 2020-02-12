تعاطف شديد مع إليسا بعد إعترافاتها المؤثرة في مقابلة إعلامية

تعاطف جمهور ومحبي النجمة اللبنانية إليسا معها بشدة، بعد إعترافاتها المؤثرة في أحدث مقابلة إعلامية لها.

وكشفت إليسا في تصريحاتها لموقع صحيفة “النهار” اللبنانية، عن محنة مرضها وتأثير عائلتها عليها، وعبرت عن عدم حزنها لأنها لم تتزوج أو تنجب.

وقالت النجمة اللبنانية: “البعض لا يعرف أنني أُصبت بهذا المرض بسبب قصة في حياتي، تعرضت فيها لمواقف صعبة وضغوطات سيئة، لأن الحالة النفسية السيئة قد تفقدك حياتك للأبد”.

مضيفة: “مرضي لم يكن تجربة سيئة للغاية، على العكس تماماً، زادني قوة وإصرار وعزيمة، ولا يزعجني الحديث كلياً عنه”.

وأكدت إليسا أنها لا تخشى شيئًا سوى مرض من تحب فقط، قائلة أنها لا تبالي بالموت فهي تعيش يومها فقط ولا تنظر للغد.

وتابعت الفنانة: ” بالنسبة للأمومة، فهذا الشيء أشكر ربي كثيرا لعدم زواجي أو إنجابي، أما الوحده فليس لديها مكان عندي حيث إن لدي كثير من الأصدقاء والأحباب”.

وأثر كلام إليسا في جمهورها بقوة، ما جعلهم يتعاطفون معها، وتم تداول مقاطع من المقابلة التي تحدثت فيها إليسا عن العديد من الأمور حول حياتها الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، أعلنت لأول مرة عن إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتخلص من المرض، إذ روت قصة مرضها عبر كليب أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”.

كما أعلنت إليسا منذ فترة، تعافيها الكامل من مرض “سرطان الثدي” الذي أصيبت به قبل أزيد من سنة، وذلك بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج.