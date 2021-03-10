تعاطف كبير مع نادين نجيم بعد استعراض ندوب وجهها في عيد المرأة

تلقت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، دعما كبيرا بعد نشرها لصورة لها تظهر الندوب في مختلف أنحاء وجهها.

ونشرت الفنانة، على صفحتها بانستغرام، صورة لها تظهر بشكل واضع ندوب وجهها بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت قبل أشهر.

وتزامن نشر نادين للصورة، مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، للتأكيد على ثقتها العالية بنفسها.

وعلقت نادين نجيم على صورتها: “المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار أحد”.

وأضافت الفنانة: “المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.

كما بعثت الفنانة من خلال الصورة، رسالة مباشرة للنساء بأن يتحلين بالثقة العالية بالنفس.

وعلق على صورة نادين نجيم، إعلاميين وفنانين ومشاهير ومتابعين، وأثنوا على جرأتها التي تجاوزت أزمتها.