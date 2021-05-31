تعاطف معهما الجزائريون.. شهرة ونسيمة تستعدان لإعادة البكالوريا بعد إقصائهما

تستعد التلميذتان شهرة ونسيمة واللتان تنحدران من ولاية تمنراست، لإعادة إجتياز إمتحان البكالوريا هذه السنة، بعد إقصائهما السنة الفارطة.وزار تلفزيون النهار، منزل التلميذتين، للوقوف على مدى تحضيرهما لهذا الإمتحان المصيري، ومعنوياتهما.

وأكدت الأختين إنهما تحضران للإمتحان، وكلهما عزم وإرادة للنجاح، وتعويض ما فاتهما.وقدمت التلميذتين، نصيحة لكل الطلبة المقبلين على إجتياز إمتحان البكالوريا، للتحضير الجيد للإمتحان، والإلتزام بالوقت المحدد بمراكز إجراء الإمتحانات.

هذا وأحدث إقصاء الفتاتين في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا السنة الماضية، موجة تضامن واسعة معهما، على مواقع التواصل الإجتماعي.وتذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي التلميذتين هذه السنة، وقاموا بتداول صور لهما، متمنيين لهما النجاح والتوفيق.

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