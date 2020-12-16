تعاطي الرئاسة مع ملف مرض الرئيس تبون.. هذا ما قاله بلحيمر

تحدث وزير الاتصال ، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تعاطي الرئاسة مع ملف مرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بلحيمر في لقاء مع الميادين نت، إن رئيس الجمهورية ظهر بالصوت والصورة 13 ديسمبر الجاري ليطمأن شخصياً الشعب الجزائري.

وأضاف وزير الاتصال “من يعنيه الأمر لغاية أو لأخرى فإنه يتماثل للشفاء وفي مرحلة التعافي”.

للتذكير، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 13 ديسمبر، خطابا للأمة، بعد شهرين من الغياب، بعد إصابته بوباء كورونا.

وقال رئيس الجمهورية “الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، موعدنا عما قريب على أرض الوطن، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “سنواصل بناء الجزائر الجديدة، وستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها وجيشها الباسل سليل جيش التحرير الوطني وبمؤسسات الدولة”.

وتابع “أنا أتابع ساعة بساعة شؤون الدولة، وأسدي تعليمات يوميا لمصالح الرئاسة، الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض”.

وفي حديثه عن مستجدات الساحة السياسية، قال الرئيس تبون إن الأوضاع السياسية في المنطقة كانت منتظرة، والجزائر لن تتزعزع.

من جانب آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية والولاة بتطبيق كل ما يتعلق بمناطق الظل.

كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قانون الانتخابات سيكون جاهزا بعد أسبوعين.